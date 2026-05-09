Ogni seconda domenica di maggio, milioni di persone in Italia e nel mondo festeggiano la Festa della Mamma, scambiandosi messaggi affettuosi, fiori e regali. La celebrazione ha radici che risalgono a un movimento iniziato alla fine del XIX secolo, con l’obiettivo di riconoscere il ruolo delle madri e promuoverne l’unità. Il nome più associato a questa ricorrenza è quello di Anna Jarvis, che ha contribuito a diffonderla.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ogni anno, nella seconda domenica di maggio, milioni di persone celebrano la Festa della Mamma con messaggi d’affetto, fiori e regali. Quest’anno la ricorrenza cade domani, 10 maggio, ma in pochi conoscono davvero la storia della donna che diede vita a questa giornata: Anna Jarvis, la fondatrice della Festa della Mamma moderna. Chi era Anna Jarvis. Anna Maria Jarvis nacque nel 1864 a Grafton, nello stato del West Virginia, negli Stati Uniti. La madre, Ann Reeves Jarvis, era una donna molto impegnata nel sociale: promuoveva iniziative dedicate alla salute pubblica e aiutava le famiglie in difficoltà. Dopo la morte della madre, avvenuta nel 1905, Anna decise di onorarne la memoria creando una giornata speciale dedicata a tutte le madri.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La vera origine della Festa della Mamma: chi era Anna Jarvis

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