Quando il giorno della Festa della Croce era fatta di brividi e vera commozione

Il 3 maggio, nella giornata dedicata alla Festa della Croce, si sono vissuti momenti di forte emozione a Manfredonia. La celebrazione, organizzata dalla scuola cantoria della chiesa, ha coinvolto un coro e un’orchestra diretta da un maestro. La messa ha suscitato brividi e commozione tra i partecipanti, lasciando ricordi vividi di quella giornata. La cerimonia ha rappresentato un momento significativo per la comunità locale.

Manfredonia – RICORDI della Festa del 3 di Maggio – ” Festa della ”Scuola Cantoria della Chiesa ” – messa in musica con coro e orchestrata,diretta dal M. Cherubino Salvatore Murgo. Nella terza sequenza delle foto .All’ interno della Chiesa Croce – nel 1967 come vedete l’Arcivescovo Andrea Cesarano, con un passo spirituale, ed il bastone Pastorale – con attorno i fedeli – inaugura la commovente Parrocchia – ristrutturata dai F.lli De Salvia costruzioni – era esposta in alto su una ripida salita, la struttura che sembrava un piccolo colle – era affacciata al verde della natura e dei fichi d’india e vallate. La gente festeggiava lungo la via,bancarelle di noccioline, di dolciumi e gelati il tutto in una commozione da brividi veri, persone in festa – di quanta era bella la vita fatta di sogni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Quando il giorno della Festa della Croce, era fatta di brividi e vera commozione Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 3 di 3 Notizie correlate La forza degli auguri: quando le star portano umanità negli ospedali nel giorno della Festa della DonnaÈ su questo terreno — quello delle suggestioni che guariscono l'anima — che si è mossa un'iniziativa capace di unire il mondo dello spettacolo a... Mar-a-Lago, com'è fatta la vera capitale della diplomazia di Donald TrumpLa capitale mondiale della diplomazia non è né a New York dove ha sede l'Onu né alla Casa Bianca di Washington. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Montemurlo, al via la Festa Grande della Santa Croce tra fede, storia e tradizione; Festa di Santa Croce in Borgo San Rocco; Offida celebra la Festa della Croce Santa: fede, tradizione e comunità. L’invito del parroco don Giuseppe Bianchini.; Festa della Santa Croce, al via il settenario del Carmine a Ruvo di Puglia. Festa della Santa Croce. Domenica il gran finale con processione e standDal 3 al 10 maggio una serie di appuntamenti per la tradizionale celebrazione. Si comincia domani alle 17.30 all’Oratorio ex Compagnia del Corpus Domini. lanazione.it Montemurlo, al via la festa grande della Santa Croce tra fede, storia e tradizioneDal 3 al 10 maggio un calendario fitto di celebrazioni, processioni e momenti di spettacolo. Il programma dei festeggiamenti ... msn.com Festa della Croce a Noicattaro - facebook.com facebook