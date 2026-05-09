La pazienza è davvero finita i tennisti si ribellano | tutta la stagione è in bilico

La stagione tennistica si trova in una fase di tensione crescente, con i giocatori che manifestano un evidente malcontento. La comunicazione del montepremi per il 2026 da parte dell'organizzazione del torneo ha generato reazioni negative tra molti dei migliori atleti, anche se l’aumento rispetto all’anno precedente è stato del 9,5 per cento. La questione sta creando divisioni e mette a rischio il proseguimento della stagione.

La frattura non è più nascosta nei corridoi. Secondo tennismajors.com, quando il Roland Garros ha comunicato il montepremi 2026, con un aumento del 9,5% rispetto al 2025, molti dei migliori giocatori del mondo non l’avrebbero presa affatto bene. Il punto, spiegato dalle fonti vicine ai tennisti citate dal sito, non sarebbe solo la cifra in sé, ma il modo: nessuna vera consultazione, nessun confronto serio prima dell’annuncio. Solo un comunicato. Il gruppo informale chiamato Project RedEye, dentro cui si muoverebbero nomi come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, chiederebbe una quota più alta dei ricavi degli Slam. Tennis Majors scrive che i giocatori guardano al 22% applicato nei grandi tornei ATP e WTA, mentre gli Slam girerebbero ai tennisti una quota stimata tra il 13 e il 15%.🔗 Leggi su Sportface.it

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