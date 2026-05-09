La nonna più longeva di Vigonza ha festeggiato 103 anni

A Vigonza, una donna ha raggiunto il traguardo dei 103 anni, diventando la residente più anziana del paese. La festeggiata, nota per la sua lunga vita, ha recentemente spento le sue 103 candeline, attirando l’attenzione della comunità locale. La sua età la rende il simbolo di longevità tra i cittadini di Vigonza.

A 103 è la cittadina di Vigonza più longeva. Maria Agostini, simbolo di tempra e saggezza, ha spento ben 103 candeline diventando così la “nonna” di Vigonza. Nata il 7 maggio del 1923, Maria ha attraversato un secolo di storia italiana, vivendo in prima persona le trasformazioni del Veneto, dalle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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