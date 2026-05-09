La musica le foto al parco l’addio La storia d’amore tra Matilda De Angelis e Nayt

Matilda De Angelis ha vinto il premio come migliore attrice ai David di Donatello 2026. Nei giorni scorsi, sono circolate foto di lei al parco e notizie sul suo addio a un partner musicale, Nayt. La storia tra i due è stata pubblicamente commentata e ha attirato l’attenzione dei media. La cantante e attrice aveva condiviso sui social alcune immagini che mostrano momenti di vita quotidiana, mentre l’attore rapper ha rilasciato dichiarazioni sulla loro separazione.

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La vittoria di Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 - come miglior attrice non protagonista in “Fuori” - è finita sotto i riflettori non tanto per il premio ottenuto dall’attrice quanto per il discorso pronunciato al momento del ritiro della statuetta: una riflessione schietta e pungente sull’attuale condizione del mondo dello spettacolo e della cultura. Se da un lato le sue parole hanno scosso l’opinione pubblica, dall’altro hanno inevitabilmente spostato l’attenzione sulla sua vita privata. L’attrice non ha mai nascosto di essere una grande romantica e le sue storie d’amore sono finite spesso al centro della cronaca rosa. “Ho vissuto i sentimenti in modo molto intenso, con la sensazione che dovesse sempre essere difficile, complicato, struggente”, ha raccontato di recente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La musica, le foto al parco, l’addio. La storia d’amore tra Matilda De Angelis e Nayt ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Chi è Nayt in gara a Sanremo 2026, dal nome vero al "padre assente", dalla attuale fidanzata alla ex Matilda De Angelis alle canzoni più famoseWilliam Mezzanotte, in arte Nayt, è uno dei protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Matilda De Angelis: il nuovo video sull’amore proprioMatilda De Angelis ha appena condiviso un nuovo contenuto video intitolato Amarsi un po’, disponibile oggi, mercoledì 11 marzo 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Matilda De Angelis ai David: Le maestranze del cinema stanno morendo; Levante, Balti, De Angelis: tutti i look delle star al Quirinale per i David 2026; David di Donatello 2026, i look sul red carpet: trionfa il total black, da Annalisa a Matilda De Angelis; L’inaspettata foto di Elodie per Matilda De Angelis dopo i David di Donatello (e i gossip volano). David di Donatello, Arisa vede Matilda De Angelis sul red carpet e le corre incontro: «È tanto che ti voglio incontrare»Uno dei momenti più teneri e spontanei dei David di Donatello 2026 non è avvenuto sul palco, ma sul red carpet di Cinecittà. Protagoniste Arisa e Matilda De Angelis, finite ... ilmattino.it L’inaspettata foto di Elodie per Matilda De Angelis dopo i David di Donatello (e i gossip volano)Con Elodie i gossip non mancano mai, a maggior ragione in questo periodo. Se poi cita anche Matilda De Angelis, allora i pettegolezzi si scatenano. rds.it Matilda De Angelis non ne sbaglia una in fatto di chioma, e non solo. L'attrice, che ha ricevuto il David di Donatello come Miglior Attrice Non Protagonista per Fuori di Mario Martone, ha incantato con un faux bob spettacolare sul red carpet di Cinecittà Solo una x.com