Enzo Maresca non sarà l’allenatore del Napoli, secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà. La sua candidatura, che era stata ipotizzata in passato, è stata esclusa senza possibilità di ripensamenti. Nessun’altra indicazione ufficiale è ancora arrivata sulla scelta del nuovo tecnico del club, che attende di definire il proprio futuro in vista della prossima stagione.

Enzo Maresca non è mai stato una reale opportunità per la panchina del Napoli. Il giornalista Alfredo Pedullà esclude categoricamente l’ex allenatore del Chelsea dalle possibili soluzioni per il dopo Conte. Maresca: Pedullà chiude definitivamente la porta. Non esiste alcun dialogo concreto tra il Napoli e Maresca. Attraverso il suo canale YouTube, Pedullà ha voluto chiarire una questione che circolava da settimane nei rumors di mercato. L’esclusione è netta e definitiva: secondo il giornalista di Sportitalia, Maresca non presenta la profondità richiesta dal progetto azzurro per ricoprire il ruolo di successore di Antonio Conte. La precisazione arriva dopo giorni di speculazioni su possibili alternative alla guida tecnica partenopea.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - La lista per l’eventuale post Conte perde un pezzo: “Non sarà l’allenatore del Napoli”

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