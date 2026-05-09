La squadra ha dato l'ok alla cessione di Zhegrova, esterno kosovaro con cittadinanza albanese. La trattativa si è concretizzata con un'offerta di 13 milioni di euro, confermando il suo trasferimento. Il giocatore sembra sempre più distante dal club bianconero e si attende l'annuncio ufficiale del trasferimento. La decisione arriva dopo settimane di trattative tra le parti coinvolte.

L’esterno kosovaro con cittadinanza albanese sembra sempre più lontano dal club bianconero: ecco cosa sta succedendo. Contro l’Hellas Verona, è stato tra i migliori in campo della Juventus e ha sfiorato il gol vittoria con una splendida conclusione dal limite dell’area che si è stampata sul palo. Troppo poco, però, per convincere i bianconere a trattenere Edon Lulzim Zhegrova, che appare sempre più vicino all’ addio al termine di questa stagione. Zhegrova (Ansa) – Calciomercato.it Spalletti apprezza le qualità del calciatore nato a Herford, ma avrebbe già dato l’ ok a una eventuale cessione: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza di corso Galileo Ferraris chiederebbe circa 12-13 milioni di euro per liberare il 27enne kosovaro con cittadinanza albanese la prossima estate.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve ha detto sì: Zhegrova cambia squadra per 13 milioni

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