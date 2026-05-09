In questa analisi si affronta il tema della condanna giudiziaria e delle percezioni legate alla sua infallibilità. Si evidenzia come, spesso, l’opinione pubblica consideri automaticamente colpevole chi viene condannato in tribunale, senza distinguere tra il processo legale e le eventuali incertezze o errori che possono verificarsi nel sistema giudiziario. L’articolo si sofferma sulle implicazioni di questa convinzione e sulle sfide di garantire un processo equo.

di Alessandro Cantoni La condanna giudiziaria e l’illusione dell’infallibilità. A fronte dell’opinione pubblica, un uomo che viene condannato in tribunale è considerato colpevole sotto ogni punto di vista. Non soltanto quello della legge, ma su un piano che potremmo definire esistenziale. In qualche modo, è come se l’ordinamento giuridico – composto da uomini, non da divinità – possedesse di per sé un valore universale e indiscutibile. È evidente che dietro questo pensiero non c’è sempre malafede, bensì l’ingenuità di chi ripone una fiducia eccessiva nell’integrità dei magistrati, i quali – proprio come noi – hanno debolezze, pregiudizi, sentimenti, e non sono quei cubetti di ghiaccio che siamo soliti rappresentare alla nostra immaginazione.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - La giustizia non è infallibile

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

La giustizia deve difendere non punire

Notizie correlate

Cos'è lo spear phishing, la truffa infallibile che sfrutta l'AIC'è grande preoccupazione tra gli esperti per un nuovo metodo impiegato dai truffatori per mettere a segno i loro colpi.

Gela, video-sorveglianza infallibile: preso chi ha sporcato la stradaIl Comando di Polizia Municipale di Gela ha identificato il conducente e il mezzo responsabili della dispersione di detriti avvenuta lo scorso 1°...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Garlasco, la giustizia e l’errore; Non si valuta un giudice solo sulle carte; Garlasco, chi chiederà scusa a Stasi?; Stavolta Travaglio punta in alto | #4wd.

Garlasco, la giustizia e l’erroreIl diritto non è infallibile, né del resto lo pretende. Tuttavia aspira alla certezza, se non alla verità assoluta, ammesso che ne esista una ... repubblica.it

Giustizia non è fattaQui non siamo davanti a una serie tv: qui c'è un uomo che si è mangiato anni di vita per un processo che oggi appare, nella migliore delle ipotesi, un castello di carte ... ilgiornale.it

Caso Garlasco, Sempio: "Non ho commesso questo fatto atroce. Spero che Chiara possa avere giustizia" x.com