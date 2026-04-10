Gela video-sorveglianza infallibile | preso chi ha sporcato la strada

A Gela, il Comando di Polizia Municipale ha individuato il veicolo e il conducente coinvolti nella dispersione di detriti avvenuta il 1° aprile in via Paolo Borsellino. La polizia ha utilizzato sistemi di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto e ha identificato la persona al volante. L’indagine si è conclusa con il riconoscimento del responsabile e il relativo provvedimento.

Il Comando di Polizia Municipale di Gela ha identificato il conducente e il mezzo responsabili della dispersione di detriti avvenuta lo scorso 1° aprile in via Paolo Borsellino. L’accertamento, scaturito da una segnalazione riguardante la zona della rotatoria tra via Federico II di Svevia e via Borsellino, ha permesso di risalire al responsabile grazie al supporto fondamentale della Polizia di Stato, che ha messo a disposizione le riprese dei sistemi di videosorveglianza installati nell’area colpita. Efficienza operativa e sicurezza stradale nel controllo del territorio. La gestione dell’imprevviso pericolo sulla carreggiata è stata caratterizzata da una risposta immediata delle strutture pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gela, video-sorveglianza infallibile: preso chi ha sporcato la strada Leggi anche: Preso il rapinatore delle tabaccherie: decisive le riprese delle telecamere di sorveglianza - VIDEO Frana a Niscemi, spaccata in più punti la strada che porta a Gela: il video dal droneSono ingenti i danni registrati lungo la Strada provinciale 10 in seguito alla frana che ha colpito il comune di Niscemi, in provincia di...