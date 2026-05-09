La gara tra 16 comuni brianzoli e altri 30 italiani per raccogliere più rifiuti

Oggi e domani si svolge una competizione tra 16 comuni brianzoli e altri 30 di tutta Italia, con l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di rifiuti. L’iniziativa, denominata We Plogging, invita i cittadini iscritti a partecipare camminando per le strade e le aree naturali del proprio territorio. La gara prevede la presenza di cittadini di 46 comuni diversi, tutti impegnati nel raccogliere rifiuti durante le due giornate di attività.

Una gara tra i cittadini di 46 comuni a chi raccoglie più rifiuti. È quella che andrà in scena oggi e domani, 9 e 10 maggio, e che vedrà partecipare, all’interno dell’iniziativa We Plogging, i cittadini che si vorranno iscrivere in una gara dove si camminerà per le vie cittadine e nella natura ‘a.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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