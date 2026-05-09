© Fox Turchia L’ennesima piano criminale di Sirin tiene banco nei prossimi episodi de La Forza di una Donna. Per far soffrire ulteriormente l’odiata sorellastra Bahar, la ragazza convince il piccolo Doruk a lanciarsi dalla finestra del suo appartamento, promettendogli che sarà lei a prenderlo qualora non dovesse cadere sopra un materasso abbandonato per strada. Il vero obiettivo della folle Sirin è però quello di uccidere il bambino, ma per fortuna Bahar si accorge del pericolo imminente e salva il figlio in tempo. Picchiata per strada dalla parente, Sirin riesce a fuggire e fa perdere le sue tracce. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la dizi è in onda su Canale 5 la domenica alle 15.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026: ?irin cerca di uccidere Doruk

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