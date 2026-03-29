La forza di una donna anticipazioni turche | ?irin vuole uccidere Doruk

Fino a che punto può spingersi?irin Sarikadi? I fans del serial turco La f orza di una donna ( Kad?n ) si sono posti questa domanda un milione di volte, e torneranno a chiederselo di nuovo nelle prossime puntate. Sembra proprio che la follia della giovane non conosca confini, e stavolta a farne le spese potrebbe essere il piccolo Doruk. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame turche La forza di una donna:?irin propone un gioco a Doruk. Dopo aver visto fallire il suo piano per colpire i nipoti, e cioè quello di abbandonare il gattino di Doruk e Nisan in un parco ((gesto che le è costato pure il lavoro)?irin sarà pronta a escogitare un altro stratagemma per colpire Bahar, e ancora una volta intenderà portare a termine il suo piano attraverso i suoi figli, o per meglio dire attraverso il piccolo Doruk. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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La Forza di una donna Anticipazioni : Dal 24 al 29 Novembre

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