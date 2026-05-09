La delegazione italiana incontra un’Ucraina che fa cultura anche sotto le bombe

Una delegazione italiana ha visitato diverse città ucraine, tra cui Leopoli e Zaporizhzhia, attraversando zone colpite da sirene antiaereo. Nonostante le difficoltà legate al conflitto, sono state visitate scuole, mostre e laboratori aperti alla popolazione. La visita si è svolta in un momento in cui molte città continuano a svolgere attività culturali e educative nonostante le condizioni di emergenza.

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