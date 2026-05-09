' La bicicletta gialla' di nuovo in pista allo spazio Mumu
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Dopo il fortunato debutto a Pisa dello scorso gennaio – all’interno della stagione di Teatro Bambini del Teatro Nuovo – torna in pista presso lo Spazio Mumu, domenica 10 maggio, “La Bicicletta Gialla”, ultimo appuntamento della rassegna "Mumu Gran Varietè".??Lo spettacolo, rivolto a bambini e.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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