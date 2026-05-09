King Kong un remake imperdibile

Da liberoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Verrà trasmesso questa sera alle ore 23 un remake del film “King Kong”. La pellicola è un film d’azione diretto da Peter Jackson e vede nel cast Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody. La produzione si basa sulla storia di un gigantesco gorilla e delle sue avventure. La versione proposta è una delle più notevoli reinterpretazioni del classico cinematografico.

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KING KONG  Cinema  action  ore 23 Con Naomi Watts, Jack Black  e  Adrien Brody. Regia di  Peter Jackson. Produzione USA  2005. Durata: 3 ore LA TRAMA  Negli  anni 30  una  troupe  cinematografica   s'installa  in un'isola del Pacifico. Che    si  rivela  particolarmente  inospitale- Gli indigeni   rapiscono  la  primattrice e la offrono  in  sacrificio  a un  gigantesco  gorilla che venerano  come  un dio. Ma il  bestione   si  rivela  un   cucciolone  che   si  innamora   della  bella ragazza. Il  capo  della troupe  approfitta della  situazione imbarcando Kong  e portandoselo  in America   per  esibirlo   come fenomeno da baraccone. Ma a New York Kong  si trova  male.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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