King Kong un remake imperdibile

Verrà trasmesso questa sera alle ore 23 un remake del film “King Kong”. La pellicola è un film d’azione diretto da Peter Jackson e vede nel cast Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody. La produzione si basa sulla storia di un gigantesco gorilla e delle sue avventure. La versione proposta è una delle più notevoli reinterpretazioni del classico cinematografico.

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KING KONG Cinema action ore 23 Con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody. Regia di Peter Jackson. Produzione USA 2005. Durata: 3 ore LA TRAMA Negli anni 30 una troupe cinematografica s'installa in un'isola del Pacifico. Che si rivela particolarmente inospitale- Gli indigeni rapiscono la primattrice e la offrono in sacrificio a un gigantesco gorilla che venerano come un dio. Ma il bestione si rivela un cucciolone che si innamora della bella ragazza. Il capo della troupe approfitta della situazione imbarcando Kong e portandoselo in America per esibirlo come fenomeno da baraccone. Ma a New York Kong si trova male.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "King Kong", un remake imperdibile ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: King Kong, Sherlock Holmes e l’amore per Paradise I fan di Stephen King non saranno contenti del nuovo remake: "Totalmente diverso"A quanto pare, il nuovo adattamento del racconto di King, La nebbia, sarà una versione completamente rivista della storia da parte del regista Mike... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Godzilla e Kong: Supernova, svelata la trama del nuovo film del MonsterVerse; Di Canio: Psg e Bayern sembravano Godzilla e King Kong; Fabio Volo conduce Kong: Salgo sulla torre a caccia di risposte; Il tempo è ancora nostro, un film poco spontaneo ma con una bella prova di Andrea Roncato. Son of Kong, un remake del classico del 1933 potrebbe portare il figlio di King Kong nel MonsterVerse di LegendaryAdam Wingard, il regista di Godzilla vs Kong, sarebbe in trattative per lavorare ad un remake di Son of Kong, classico del 1933. A quanto pare Legendary vuole espandere silenziosamente il suo ... it.ign.com King Kong, Rete 4/ Trama e cast del cult, primo remake del film del 1933, oggi, domenica 19 maggio 2024Domenica 19 maggio, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14, andrà in onda il film fantastico King Kong. La pellicola è il cult del 1976, remake del leggendario film del 1933. La regia è di John ... ilsussidiario.net Se poi X ha la sfortuna di essere atipico, ecco costruito l'assassino perfetto da offrire in sacrificio al King Kong mediatico. Il detto "Male non fare paura non avere" non funziona con questo sistema folle in cui per una visualizzazione in più si distrugge una vita x.com Possibile riferimento a King Kong in Magic: The Gathering reddit