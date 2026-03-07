King Kong Sherlock Holmes e l’amore per Paradise

La nuova puntata di Salta Intro. Soi si concentra sulle ultime uscite televisive, presentando le novità più attese e imminenti. Tra i temi trattati ci sono le nuove serie che hanno fatto il loro debutto e quelle che stanno per arrivare sui schermi italiani. L’episodio offre un approfondimento su personaggi come King Kong e Sherlock Holmes, inserendoli nel contesto delle produzioni più recenti.

La nuova puntata, settimanale, di Salta Intro. Soi parla come sempre di tante belle serie tv appena arrivate o che stanno per arrivare. La copertina se la prende Harrison Ford, che ha portato a casa il premio alla carriera ai SAG Awards con un discorso divertente che ce lo fa amare ancora di più, come se Han Solo, Indiana Jones, Jack Ryan e mille altri personaggi non fossero già abbastanza per volergli bene a vita. -DTF St. Louis (HBO MAX) -Marshals (Paramount+) -Monarch: Legacy of Monsters Seconda Stagione (Apple Tv) -The Gray House (Prime Video ma non ancora in Italia) -Young Sherlock (Prime Video) Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d'infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Sherlock Holmes: un musical inedito per il geniale investigatore17 Giugno 1897: mancano solamente cinque giorni per le celebrazioni del sessantesimo anno del regno della Regina Vittoria. Hero Fiennes Tiffin riporta Sherlock Holmes alle originiÈ impensabile risultare noiosi in un film di Guy Ritchie: va contro le leggi dell'universo.