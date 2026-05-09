Kate Middleton si appresta a partire per l’Italia per una visita ufficiale, ma suo marito, il principe, non la accompagnerà. La scelta è stata comunicata nelle ultime ore senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. La visita si svolgerà senza la presenza del duca di Cambridge, che rimarrà nel Regno Unito. La partenza della duchessa è prevista nei prossimi giorni.

Kate Middleton si prepara a visitare l’Italia, ma William non sarà con lei per un motivo ben preciso. Il futuro re infatti resterà in Inghilterra per volere di sua moglie che già da tempo aveva pianificato questo viaggio a cui tiene molto. Il viaggio di Kate Middleton in Italia. Kate Middleton sarà in Italia mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026. La principessa del Galles raggiungerà Reggio Emilia per visitare Reggio Children e la realtà del Reggio Emilia Approach. Si tratta di un viaggio molto importante per Kate, che racconta molto del suo carattere e dei suoi obiettivi futuri. La visita non rappresenta un appuntamento istituzionale ordinaria.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, perché William non la accompagnerà in Italia

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