Juventus | Spalletti tra critiche e pressioni

La Juventus si avvicina alla partita contro il Lecce, consapevole che questa gara sarà determinante per le sorti della stagione. L’allenatore, Spalletti, si trova sotto osservazione dopo alcune critiche ricevute, mentre il team si prepara ad affrontare una sfida che potrebbe influire sul cammino futuro. La tensione è palpabile tra i giocatori e lo staff, in vista di un incontro che si preannuncia intenso e decisivo.

La Juventus si prepara alla trasferta di Lecce sapendo che una parte enorme della stagione passa da novanta minuti ad altissima tensione. Dopo il pareggio contro il Verona, i bianconeri hanno ancora il controllo della corsa Champions, ma il margine si è assottigliato e Luciano Spalletti ha chiesto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus-Verona, le parole di Spalletti a Sky Sport | Serie A

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