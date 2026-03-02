Juventus David e l’imbarazzante confronto con Malen | riecco Vlahovic per la volata Champions

La Juventus ha rivisto Vlahovic in campo dopo diverse assenze, in vista della corsa alla Champions League. David, invece, ha affrontato Malen in un confronto che ha attirato l’attenzione dei tifosi, mentre il canadese ha faticato nel match contro la Roma. La partita ha visto anche il ritorno di altri giocatori chiave, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della squadra in questa fase decisiva della stagione.

Il canadese ancora deludente nel big match contro la Roma: il rientro del numero 9 per risolvere il mal d'attacco della squadra di Spalletti La Juventus riacciuffa per i capelli la Roma nello scontro diretto dell'Olimpico, rimontando nel finale il doppio svantaggio grazie alle reti dei subentranti Boga e Gatti. Proprio il difensore si è travestito da centravanti nel recupero, risultando salvifico una manciata di minuti dopo il suo ingresso in campo. Secondo gol consecutivo per Gatti dopo la zampata contro il Galatasaray, che però non era servita alla fine ai bianconeri per evitare l'uscita di scena dalla Champions League. Il bomber che non ti aspetti in casa Juve, mentre gli attaccanti di ruolo continuano a deludere nello scacchiere di Spalletti. Roma-Juventus, formazioni ufficiali: Gasperini con Malen, Spalletti punta su David. La Roma supera il Cagliari 2-0 allo Stadio Olimpico, ritrovando il quarto posto in classifica in Serie A e pareggiando i punti con la Juventus. David tra i peggiori in campo nel big match dell'Olimpico tra Roma e Juventus. I tifosi della squadra di Spalletti contro Bergomi per una risatina di troppo. De Paola: La Juventus ha giocato bene ieri, contro la Roma è andata a cercarsi la rimonta. L'attacco? David è troppo leggero.