Juve Spalletti | Dobbiamo evitare atteggiamenti poco seri

Il tecnico della squadra ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento serio durante le partite, evitando comportamenti superficiali. La presenza di Vlahovic potrebbe portare a modifiche nell’assetto tattico della formazione, influenzando le scelte di formazione e gioco. La Juventus deve individuare e correggere alcuni errori caratteriali per affrontare al meglio la Champions League. Questi aspetti sono al centro delle discussioni in vista delle prossime sfide ufficiali.

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? Punti chiave Come influenzerà il rientro di Vlahovic l'assetto tattico di Spalletti?. Quali errori caratteriali deve correggere la Juventus per la Champions?. Chi saranno i protagonisti del modulo 4-2-3-1 in campo domani?. Perché il pareggio con il Verona mette in crisi il gruppo?.? In Breve Vlahovic torna titolare dopo l'infortunio all'adduttore del 29 novembre scorso.. Modulo 4-2-3-1 con Yildiz, Conceicao e McKennie a supporto della punta.. Lecce giocherà con maglie speciali dedicate alle madri per la ricorrenza.. John Elkann seguirà la sfida al Via del Mare da Taormina.. Il tecnico della Juventus, Spalletti, ha lanciato un monito severo verso la sua squadra in vista dello scontro contro il Lecce allo Stadio Via del Mare previsto per le ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve, Spalletti: «Dobbiamo evitare atteggiamenti poco seri» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video JUVE-UDINESE Coppa Italia, Spalletti: dobbiamo essere belli e vincenti. Conferenza stampa Notizie correlate Juventus, Ravanelli “Juve di Spalletti bella ma poco spietata”Ravanelli bacchetta l’attacco: “Vlahovic e Kolo Muani? Non bastano per la Champions”. Spalletti: “Rinnovo naturale, poco margine per la Champions”. C’è un’assenza per Juve-GenoaRiprende la Serie A dopo la pausa: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in vista del match di Pasquetta all’Allianz Stadium contro il Genoa...