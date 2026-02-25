justme milano presenta il 25 febbraio vanco e il 27 febbraio kybba in occasione della milano fashion week 2026

Vanco è un DJ e produttore musicale sudafricano, noto principalmente per i suoi stili Afro House e dance, con un sound eclettico che incorpora influenze africane, latine ed europee. Le sue uscite del 2025 includono il popolare singolo “Ma Tnsani”, che fonde ritmi afro-elettronici con influenze mediorientali ed è stato eseguito dal vivo in locali come l’Ushuaïa Dubai e Ibiza. Il 27 ci sarà KYBBA, DJ e produttore discografico di fama mondiale, ha conquistato la scena musicale Urban e Dancehall fin dal suo esordio nel 2020. Con un sound che fonde ritmi tropicali, bassi potenti e vibrazioni internazionali, KYBBA si è imposto come artista innovativo e travolgente. Ha collaborato con nomi di spicco della scena globale, collezionando milioni di stream e conquistando il pubblico in tutto il mondo. Brani come "Whine Up" e "Shawty" lo hanno reso un punto di riferimento nel genere. Il suo stile inconfondibile lo ha portato a dominare classifiche e palchi, ricevendo riconoscimenti da critica e fan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Milano Fashion Week, chi debutta alle sfilate di febbraio 2026Milano Fashion Week ha riaperto i battenti con le sfilate di febbraio 2026, dopo aver attirato decine di migliaia di visitatori.

Milano Fashion Week febbraio-marzo 2026, date e calendario delle sfilate principaliMilano ospiterà la Milano Fashion Week dal 24 febbraio al 2 marzo 2026, portando in strada le nuove tendenze moda.

JustMe: un invito esclusivo privato firmato Claudia PeroniMentre il medagliere inizia a popolarsi e l’emozione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 avvolge ... novella2000.it

Milano, Oliver Heldens alla console del JustMe: il deejay pioniere della musica house suona ai piedi della Torre BrancaOliver Heldens, deejay e produttore discografico olandese, tra i top 100 deejay a livello mondiale, è atteso, venerdì 5 dicembre, al JustMe Milano, locale che si trova ai piedi della storica Torre ... milano.corriere.it

Ristorante e club Justme Milano Aperto tutte le notti Da Martedì 24 Febbraio a Lunedì 2 Marzo Milan Fashion Week Mercoledì 25 Febbraio Vanco Venerdì 27 Febbraio Kybba Venerdì 6 Marzo Jason Derulo