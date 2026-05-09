La polemica tra Romina Power e Al Bano Carrisi continua a tenere banco, con le recenti dichiarazioni della cantante e attrice rilasciate a un programma televisivo e la replica dell’artista pugliese in un’altra trasmissione. A commentare la situazione sono intervenuti anche i figli della coppia, aggiungendo nuovi dettagli alla discussione. La questione rimane al centro dell’attenzione mediatica, senza che si sia ancora arrivati a una conclusione ufficiale.

Non sembra destinata a placarsi la polemica a distanza fra Romina Power e Al Bano Carrisi. Dopo l’intervista della cantante e attrice a Belve e la risposta dell’artista pugliese a Domenica In, sono intervenuti sulla questione anche i figli. L’ultima in ordine di tempo è Jasmine Carrisi, nata dal legame di Al Bano con Loredana Lecciso. Lo scontro a distanza fra Romina Power e Al Bano Carrisi. Nelle ultime settimane Al Bano Carrisi e Romina Power si sono scontrati a distanza. Al centro del dibattito la scomparsa di Ylenia Carrisi, primogenita dell’ex coppia scomparsa nel 1993 a New Orleans. Un dolore enorme che in quegli anni portò alla fine del matrimonio fra il cantante e l’attrice americana.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jasmine interviene sullo scontro fra Al Bano e Romina: “Lui doveva difendersi”

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