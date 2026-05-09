La politica britannica si trova di fronte a una fase di incertezza crescente, con voci che indicano possibili cambiamenti imminenti. In queste ore, si parla di una possibile uscita di una figura di spicco, mentre si moltiplicano le preoccupazioni riguardo a una possibile instabilità governativa. La situazione si fa più complessa e tesa, con molteplici attori coinvolti e un clima di incertezza che si allarga.

Sta assumendo in queste ore una dimensione kafkiana la politica britannica, con un volto di ieri, Nick Farage, che nel breve volgere di pochi mesi torna in auge grazie al positivo risultato ottenuto alle elezioni amministrative, mentre il premier in carica Keir Starmer non solo deve fronteggiare un vistoso calo di popolarità causato da politiche improntate ad una forte austerità, ma sta per perdere l’appoggio di due “pilastri” storici come la base del partito laburista e i sindacati. Emerge un quadro politico caratterizzato da una elevatissima frammentazione, che si sta trasformando progressivamente in instabilità, ancora più pericolosa dal momento che il frangente internazionale, sempre più complesso, richiederebbe invece tutt’altro.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - “It’s time to go”, Starner al capolinea? Tutti i rischi di una nuova instabilità

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