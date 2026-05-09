Italia del Miracolo Arte design e pubblicità 1948-1968 e altre mostre da non perdere tra Genova Venezia e New York Su Amica

Sono in corso diverse mostre che esplorano il periodo tra il 1948 e il 1968, concentrandosi su arte, design e pubblicità. Tra Genova, Venezia e New York si può scoprire un percorso che mette in luce le produzioni italiane di quegli anni, spesso considerate simbolo del boom economico. Le esposizioni offrono una panoramica sul fermento artistico e creativo che ha caratterizzato quel periodo.

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Un excursus visionario nel cuore del boom economico racconta l’energia creativa che ha definito il made in Italy. La mostra Italia del Miracolo. Arte, design e pubblicità 1948-1968, alla Rocca di Lonato del Garda (Bs), presenta – fino al 7 giugno – cartelloni, foto, progetti e disegni a tema. Il percorso si articola in tre sezioni, in cui le opere di Bruno Munari, Gio Ponti, Ettore Sottsass e altri protagonisti rivelano un’estetica che trasforma oggetti e figure in simboli moderni. Il manifesto Lambretta Innocenti, due ruote di felicità (1963): uno dei cartelloni della mostra Italia del Miracolo. Arte, design e pubblicità 1948-1968, alla...🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - "Italia del Miracolo. Arte, design e pubblicità 1948-1968" e altre mostre da non perdere, tra Genova, Venezia e New York. Su Amica ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Lonato del Garda, Italia del miracolo: arte, design e pubblicità 1948-1968 Porta Venezia Design District pensa in grande e si conferma l'avamposto creativo da non perdereSessanta eventi tra Porta Venezia, Città Studi e viale Padova, con un fil rouge ad abbracciarli tutti: il concept Design is Act, ripreso dal pensiero... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lonato del Garda: Cose mai viste. Mostra mercato della creatività; La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956; Un naufragio, un miracolo e una promessa solenne: la storia dell'eremo che sfida la gravità sul Lago Maggiore; A Saronno il Rosario in piazza, contemplando 5 misteri sulla facciata del Santuario. ARTE/ Torna (in Italia) l’Ecce Homo di Antonello da Messina, il miracolo della dolcezzaIl Mic ha acquistato (per una cifra intorno ai 12 milioni di dollari) da Sotheby’s a New York una tavola di Antonello da Messina con un Ecce Homo Un capolavoro portatile, 19,5 centimetri di altezza ... ilsussidiario.net La Chiesina del Miracolo. Madonna del Fuoco, l’attesa è una mostra d’arteAnche quest’anno, in occasione della festa della Madonna del Fuoco, l’associazione Fo-Fa (Forlì-Faenza) apre al pubblico la chiesina del Miracolo, in via Leone Cobelli, con alcune proposte culturali. ilrestodelcarlino.it APPELLO DEL CUORE: Dora, 5 mesi, vittima di maltrattamenti, aspetta il suo miracolo. Sarà una taglia medio-grande (25kg), sana e chippata. Viaggia in tutta Italia per la famiglia giusta. Contatta Linda: 348 322 5213Condividi per salvarla! RT #Adozione x.com I tifosi del Milan si sono convinti che la loro squadra sia qualcosa di più grande di quello che è realmente. Il miracolo del 2022 non si ripeterà. reddit