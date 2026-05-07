Negli ultimi mesi, le sopracciglia sbiancate sono tornate alla ribalta come una delle tendenze più discusse tra gli appassionati di moda e bellezza. Dopo averle viste indossate da diverse celebrità, molte persone si sono lasciate tentare dal provarle, mentre altre hanno espresso opinioni contrastanti. La rinascita di questa scelta estetica ha suscitato un interesse crescente, portando molte a chiedersi cosa ci abbia spinto a riscoprire questa variante di look.

Le abbiamo amate, qualcuno le ha guardate con sospetto, ma molte di noi le hanno sfoggiate con orgoglio: le bleached brows sono tornate per diventare la nuova tendenza di stagione. Dopo il boom delle sopracciglia decolorate tra le star, a cominciare proprio da Lady Gaga che è stata una delle maggiori sostenitrici, tra le nuove appassionate spunta Kylie Jenner. La modella si è presentata sul red carpet del Met Gala con un make-up minimalista che ha fatto del contrasto la sua arma vincente. Con le bleached brows abbinate a un colore di capelli scuro, ha voluto giocare, rispetto al passato, proprio con il carattere artificiale di questo make-up e ci ha fatto capire come tutte possiamo sfoggiarle, ricrearle a casa e stupire con il nostro look.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché non riusciamo a toglierci dalla testa le bleached brows di Kylie Jenner che sotto sotto vogliamo anche noi

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