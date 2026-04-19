La Nave Italia al porto di Livorno gli orari e i giorni delle visite a bordo

La Nave Italia si trova nel porto di Livorno in occasione della Settimana velica internazionale. La nave sarà accessibile al pubblico in determinati giorni e orari stabiliti, con visite previste durante la manifestazione. Le modalità di accesso e gli orari specifici verranno comunicati di volta in volta, senza variazioni rispetto a quanto programmato. La presenza della nave si inserisce nelle attività promosse dall’evento velico.

La Nave Italia, uno dei gioielli della Marina Militare, sarà al porto di Livorno durante le iniziative per la Settimana velica internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi della manifestazione, per l'occasione ci sarà la possibilità di salire a bordo del più grande brigantino a vela del mondo.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Marina militare, le navi Bettica e Cassiopea al porto di Livorno: gli orari delle visite a bordoGrazie alla scuola di comando navale, gli ufficiali frequentatori – prossimi ad assumere il comando di unità navali – hanno l’opportunità di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nave Italia salpa sulle righe de Il Piccolo Principe; La Nave Italia al porto di Livorno, gli orari e i giorni delle visite a bordo; Cacciamine, fregate e navi di supporto. Cosa offre l'Italia per la bonifica di Hormuz; In viaggio col Piccolo Principe', parte primo progetto campagna 2026 nave Italia. Lunedì 20 aprile salpa da La Spezia il primo progetto della Campagna 2026 di Nave Italia: a bordo gli studenti dell’IPSEOA G.Pastore di Gattinara con ospite d’eccezione ...Genova, – Lunedì 20 aprile salpa da La Spezia il primo progetto della Campagna 2026 di Nave Italia, che vedrà a bordo gli ... ilnautilus.it Salpa da La Spezia il primo progetto della Campagna 2026 di Nave Italia: a bordo gli studenti dell’IPSEOA G.Pastore di GattinaraLunedì 20 aprile salpa da La Spezia il primo progetto della Campagna 2026 di Nave Italia, che vedrà a bordo gli studenti dell’IPSEOA G.Pastore di Gattinara (VC). Ospite d’eccezione durante la ... informatorenavale.it A La Spezia l'odore di vernice appena data si mescola alla salsedine, le cime sono tirate, l'equipaggio verifica ogni dettaglio. La pausa invernale è finita. Nave Italia si prepara a riprendere il mare. Il 20 aprile inizia ufficialmente la campagna 2026. A sistemare facebook Il sistema Italia è una nave che sa reggere la tempesta e trovare il porto giusto. In un contesto internazionale segnato da conflitti armati e guerre commerciali, il nostro Paese sta dimostrando una capacità di reazione superiore a molte altre economie avanzate. x.com