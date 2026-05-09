Internazionali oggi Sinner-Ofner – Diretta

Oggi si gioca il secondo turno degli Internazionali d'Italia 2026 a Roma, con Jannik Sinner che affronta Sebastian Ofner. L'incontro si svolge nel contesto del Masters 1000 e viene trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming. È il primo match stagionale del tennista italiano in questa competizione.

(Adnkronos) – Esordio agli Internazionali d'Italia 2026 per Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro sfida l'austriaco Sebastian Ofner – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo il trionfo di Madrid, che gli ha regalato il quinto Masters 1000 consecutivo (mai. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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INTERNAZIONALI DI ROMA, SINNER VS OFNER: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV IN CHIARO PER TUTTI.

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