Durante la partita tra Pescara e Spezia, terminata con un risultato di 1-1, il calciatore ha ricevuto fischi e insulti dai tifosi locali. Al termine dell’incontro, l’atleta si è commosso, piangendo tra le lacrime. La squadra di casa è retrocessa in Serie C, e il giocatore era tornato a gennaio inaspettatamente per tentare di evitare la retrocessione. I supporters lo hanno accolto con cori e parole offensive, tra cui un insulto rivolto direttamente a lui.

Lorenzo Insigne è scoppiato in lacrime al fischio finale di Pescara-Spezia 1-1. Il Pescara retrocede in Serie C, e l’uomo che era tornato a gennaio per tentare l’impresa impossibile esce dal campo tra i fischi dei tifosi che fino a dieci giorni prima lo applaudivano. A ogni pallone toccato nell’ultimo quarto d’ora, il pubblico dell’Adriatico lo ha fischiato. Qualcuno gli ha urlato « pagliaccio napoletano». Come se essere napoletano fosse un insulto. Come se Insigne non avesse provato a salvare un club che stava affondando da solo. È il finale più amaro possibile per l’ex capitano del Napoli, per l’uomo che aveva ammesso che Toronto era stata la scelta sbagliata e che era tornato in Italia con la speranza di ritrovare sé stesso sul campo dove tutto era cominciato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Insigne fischiato e insultato a Pescara: “Pagliaccio napoletano”

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