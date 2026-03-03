Pronostico Frosinone-Pescara | Insigne stavolta non basta

Frosinone e Pescara si affrontano nella ventottesima giornata del campionato di Serie B. La partita si svolge sul campo del Frosinone e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Insigne, attaccante del Frosinone, è stato protagonista nelle ultime gare, ma questa volta il suo contributo potrebbe non essere sufficiente per ottenere il risultato desiderato.

Frosinone-Pescara è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La clamorosa vittoria in rimonta sul Palermo, iniziata dalla prima rete di Lorenzo Insigne in questa sua nuova esperienza al Pescara, non cambia la classifica degli abruzzesi che sono sempre ultimi e sempre con un piede e mezzo in Serie C. Purtroppo per il Pescara la favola Insigne, perché di questo si tratta, non porterà alla permanenza in cadetteria. Anche perché il talento dell’ex Napoli a Frosinone non basterà. I ciociari, terzi in graduatoria, anche contro il Catanzaro hanno dimostrato di... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Pescara-Mantova: Insigne dà subito la scossaPescara-Mantova è una partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico...

Pronostico Catanzaro-Frosinone e Pescara-Palermo: una vittoria è sicuraUna squadra in casa vince quasi sempre; l'altra in trasferta non perde quasi mai.

Frosinone-Pescara, altra big sul cammino del Delfino: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streamingAltro giro, altra corsa e altra big sulla strada del Pescara. Dopo Venezia e Palermo, ecco nella terza gara in 10 giorni il Frosinone da affrontare in Ciociaria in un trittico da brividi per la banda ... ilpescara.it

Pronostico Frosinone vs Pescara – 4 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Frosinone e Pescara si disputerà il 4 Marzo 2026 alle 20:00 sul terreno dello Stadio Benito Stirpe. Un appuntamento che promette ... news-sports.it

