Inclusione sport e parità di genere L’assist di Carolina Morace a Tittarelli

Un intervento recente ha evidenziato come i temi di sport, inclusione e parità di genere siano centrali nelle discussioni pubbliche. L’intervento ha sottolineato che, sebbene l’Europa venga percepita come un’area distante, le questioni si riflettono concretamente nei territori locali. La volontà di affrontare questi argomenti ha coinvolto figure pubbliche che hanno espresso il loro sostegno a iniziative e politiche dedicate.

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"L’Europa è vista come una realtà lontana ma si traduce poi nei territori. Sport, inclusione e parità di genere sono i temi su cui insistere". L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Carolina Morace è intervenuta a Macerata in sostegno del candidato sindaco Gianluca Tittarelli e, in dialogo con la candidata Sara Laguni Andreini, ha raccontato le priorità del lavoro europeo del movimento, dei valori che lo distinguono e dell’importanza, per le amministrazioni locali, di cogliere quei valori e metterli a terra: "Le amministrazioni locali concretizzino le direttive europee sulla parità di genere e la lotta alla discriminazione e offrano politiche educative inclusive.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inclusione, sport e parità di genere. L’assist di Carolina Morace a Tittarelli ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Carolina Morace, un assist per la sua VeneziaCarolina Morace, eurodeputata del M5S, Gruppo The Left al Parlamento europeo, “scende in campo” per la sua Venezia, al fianco del candidato a sindaco... Leggi anche: Coop, torna 'Close the Gap', campagna per l'inclusione e la parità di genere Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Morace-Tittarelli, questione di feeling: Lo sport a scuola? Impossibile. Più impianti e sostegno alle società. Carolina Morace, un gol per FedeCarolina Morace, europarlamentare, ex calciatrice ed ex allenatrice, è stata ieri a San Benedetto a sostegno di Giorgio Fede, ... ilrestodelcarlino.it Carolina Morace a San Benedetto: «Sempre più costoso fare sport. Il talento non nasce in base al reddito»L’europarlamentare ha dialogato con Giorgio Fede e Paola Petrucci. Loggi: la candidatura più rispondente alle necessità della città ... lanuovariviera.it