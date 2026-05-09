Incidente tra moto e furgone in Toscana | morto 41enne cilentano

Un uomo di 41 anni, originario di una frazione del comune cilentano e impiegato in Trenitalia, ha perso la vita questa mattina in Toscana. L’incidente si è verificato a Vicopisano, in provincia di Pisa, coinvolgendo una moto e un furgone. La comunità di Ascea, dove viveva, è sconvolta dalla notizia della sua scomparsa. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La comunità di Ascea è sotto shock per la scomparsa di Benito Vasile, 41 anni, originario della frazione Mandia del comune cilentano e dipendente di Trenitalia, deceduto nella mattinata di oggi in seguito a un grave incidente stradale a Vicopisano (Pisa) in Toscana. L’impatto si è verificato in.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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