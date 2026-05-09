Incidente sul raccordo anulare | scontro in galleria morto un uomo

Da romatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si è verificato un incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma, all’interno di una galleria. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro, e una persona ha perso la vita. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e i soccorsi. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incidente mortale nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma. Un uomo è deceduto dopo lo scontro fra due automobilisti. La tragedia stradale in galleria, nella carreggiata interna.Incidente mortale sul raccordo anulare Il sinistro stradale con esito mortale è avvenuto intorno all'1:00 della.🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un uomo

Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-scooter, morto un uomo

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Incidente sul Raccordo anulare oggi a Roma, scontro auto-moto: due feriti; Incidente sul Gra a Roma, scontro auto-moto: un morto tra Tuscolana e Anagnina; Si ferma per soccorrere automobilista, 35enne muore investito a Roma.

incidente sul raccordo anulareIncidente sul Raccordo Anulare all’alba: un morto, code e rallentamenti anche sull’aureliaScontro tra tre veicoli sul Raccordo: morta una persona. Corsie chiuse e lunghe code anche sulla statale Aurelia ... fanpage.it

incidente sul raccordo anulareScontro tra moto e auto sul Grande Raccordo Anulare: la vittima è il 40enne Tiziano TrifelliTiziano Trifelli è il ragazzo morto ieri in un incidente sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo per Tuscolana ... fanpage.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.