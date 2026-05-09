Incidente sul raccordo anulare | scontro in galleria morto un uomo

Nella notte si è verificato un incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma, all’interno di una galleria. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro, e una persona ha perso la vita. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e i soccorsi. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

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Incidente mortale nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma. Un uomo è deceduto dopo lo scontro fra due automobilisti. La tragedia stradale in galleria, nella carreggiata interna.Incidente mortale sul raccordo anulare Il sinistro stradale con esito mortale è avvenuto intorno all'1:00 della.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un uomo Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-scooter, morto un uomo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Incidente sul Raccordo anulare oggi a Roma, scontro auto-moto: due feriti; Incidente sul Gra a Roma, scontro auto-moto: un morto tra Tuscolana e Anagnina; Si ferma per soccorrere automobilista, 35enne muore investito a Roma. Incidente sul Raccordo Anulare all’alba: un morto, code e rallentamenti anche sull’aureliaScontro tra tre veicoli sul Raccordo: morta una persona. Corsie chiuse e lunghe code anche sulla statale Aurelia ... fanpage.it Scontro tra moto e auto sul Grande Raccordo Anulare: la vittima è il 40enne Tiziano TrifelliTiziano Trifelli è il ragazzo morto ieri in un incidente sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo per Tuscolana ... fanpage.it Tre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Cà Lino di Chioggia, dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. #ANSA x.com Farsi riassumere in Poste italiane dopo un incidente durante la settimana di prova reddit