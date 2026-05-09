Incidente sul raccordo anulare | scontro in galleria morto un uomo
Nella notte si è verificato un incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma, all’interno di una galleria. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro, e una persona ha perso la vita. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e i soccorsi. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.
Incidente mortale nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma. Un uomo è deceduto dopo lo scontro fra due automobilisti. La tragedia stradale in galleria, nella carreggiata interna.Incidente mortale sul raccordo anulare Il sinistro stradale con esito mortale è avvenuto intorno all'1:00 della.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un uomo
Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-scooter, morto un uomo
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Incidente sul Raccordo anulare oggi a Roma, scontro auto-moto: due feriti; Incidente sul Gra a Roma, scontro auto-moto: un morto tra Tuscolana e Anagnina; Si ferma per soccorrere automobilista, 35enne muore investito a Roma.
Incidente sul Raccordo Anulare all’alba: un morto, code e rallentamenti anche sull’aureliaScontro tra tre veicoli sul Raccordo: morta una persona. Corsie chiuse e lunghe code anche sulla statale Aurelia ... fanpage.it
Scontro tra moto e auto sul Grande Raccordo Anulare: la vittima è il 40enne Tiziano TrifelliTiziano Trifelli è il ragazzo morto ieri in un incidente sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo per Tuscolana ... fanpage.it
Tragedia nella notte a #TorreAnnunziata: Giuseppe Vangone, 24 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Settetermini. Feriti gravemente altri due giovani, ricoverati in prognosi riservata. Indagano i carabinieri per chiarire la di facebook
Tre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Cà Lino di Chioggia, dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. #ANSA x.com
Farsi riassumere in Poste italiane dopo un incidente durante la settimana di prova reddit