Inchiesta Santamaria nuovo passaggio al Riesame | si decide sui beni sequestrati

È stato stabilito un nuovo procedimento al tribunale per Gennaro Santamaria, relativo ai beni sequestrati nel corso dell’indagine. La decisione riguarda l’eventuale conferma o modifica del sequestro e si inserisce in una fase successiva dell’iter giudiziario. La discussione si terrà a breve, con l’obiettivo di definire il destino dei beni sotto sequestro nel procedimento in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo passaggio giudiziario per Gennaro Santamaria. È stata fissata per il prossimo 14 maggio alle ore 9 l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Benevento chiamato a pronunciarsi sul sequestro preventivo disposto nei confronti dell’ex dirigente comunale coinvolto nell’inchiesta per presunta concussione. La discussione nasce dall’iniziativa della difesa, che ha presentato istanza per ottenere una rivalutazione del provvedimento con cui, nelle scorse settimane, era stato convertito il sequestro probatorio in sequestro preventivo. Una mossa processuale con cui i legali di Santamaria puntano a rimettere in discussione il vincolo sui beni finiti sotto sequestro nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Benevento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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