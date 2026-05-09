Incendio nella galleria dell' autostrada A1 | intervento dei vigili del fuoco a Santa Lucia
Poco prima delle 15:30, il tratto dell'autostrada A1 tra Barberino e Calenzano, in direzione Firenze, è stato riaperto dopo un incendio che ha coinvolto un veicolo all’interno della galleria Santa Lucia al km 265. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno spento le fiamme, che avevano causato la chiusura temporanea del tratto. La circolazione è tornata alla normalità poco dopo l’intervento.
AggiornamentoPoco prima delle ore 15:30 è stato riaperto il tratto compreso tra Barberino e Calenzano, in direzione Firenze, che era stato temporaneamente chiuso a causa di un mezzo in fiamme, ora spento, all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del km 265. Sul luogo dell'evento.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Autostrada A1: incendio nella galleria Santa Lucia tra Barberino e Calenzano. Coda verso Firenze