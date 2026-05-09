Incendio nella galleria dell' autostrada A1 | intervento dei vigili del fuoco a Santa Lucia

Poco prima delle 15:30, il tratto dell'autostrada A1 tra Barberino e Calenzano, in direzione Firenze, è stato riaperto dopo un incendio che ha coinvolto un veicolo all’interno della galleria Santa Lucia al km 265. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno spento le fiamme, che avevano causato la chiusura temporanea del tratto. La circolazione è tornata alla normalità poco dopo l’intervento.

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