Incendio nella galleria dell' autostrada A1 | intervento dei vigili del fuoco a Santa Lucia

Da firenzetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco prima delle 15:30, il tratto dell'autostrada A1 tra Barberino e Calenzano, in direzione Firenze, è stato riaperto dopo un incendio che ha coinvolto un veicolo all’interno della galleria Santa Lucia al km 265. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno spento le fiamme, che avevano causato la chiusura temporanea del tratto. La circolazione è tornata alla normalità poco dopo l’intervento.

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AggiornamentoPoco prima delle ore 15:30 è stato riaperto il tratto compreso tra Barberino e Calenzano, in direzione Firenze, che era stato temporaneamente chiuso a causa di un mezzo in fiamme, ora spento, all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del km 265. Sul luogo dell'evento.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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