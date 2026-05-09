In viaggio con un bambino allergico o asmatico i consigli del pediatra | da cosa portare in valigia alle comunicazioni da dare

In viaggio con un bambino che soffre di allergie o asma, è importante prepararsi adeguatamente per gestire eventuali emergenze. Il pediatra ha fornito indicazioni pratiche su cosa inserire nella valigia, come farmaci di emergenza e documenti sanitari aggiornati. Inoltre, si sottolinea l’importanza di comunicare chiaramente le condizioni del bambino a chi si prenderà cura di lui durante il viaggio. Questi accorgimenti aiutano a garantire una partenza tranquilla e senza sorprese.

Milano, 9 maggio 2026 – In viaggio con un bambino allergico. Quali sono i consigli da dare ai genitori? Gian Luigi Marseglia, professore ordinario di pediatria all’Università di Pavia, presidente della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (SIAIP), pensa ai pazienti che ha visitato nel corso di 40 anni. E parte da una raccomandazione che va in controtendenza, rispetto a un allarmismo dilagante: “Prima di tutto i genitori devono essere tranquillizzati, non si devono preoccupare al primo colpo di tosse”. “Portare dietro piano terapeutico e farmaci”. Dall’allergia respiratoria a quella alimentare il primo consiglio è uno solo: “Portare con sé piano terapeutico, i farmaci e i presidi salvavita.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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