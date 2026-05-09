In Scozia, l'Snp, guidato dall’attuale primo ministro, ottiene ancora una vittoria, mentre il vero dato da tenere d’occhio è il forte incremento di Reform Uk. La loro crescita si accompagna a risultati significativi nelle ultime consultazioni, segnando un cambiamento nei consensi politici locali. I dati ufficiali mostrano come questa forza politica abbia ottenuto un numero di seggi superiore alle aspettative, attirando l’attenzione di analisti e osservatori.

Elezioni parlamentari Crollano i laburisti, bene i verdi che conquistano il loro primo collegio elettorale e potrebbero entrare nel governo Elezioni parlamentari Crollano i laburisti, bene i verdi che conquistano il loro primo collegio elettorale e potrebbero entrare nel governo Lo Scottish National Party (Snp) guidato dall’uscente primo ministro John Swinney vince ancora una volta le elezioni parlamentari scozzesi, nonostante non sia ancora chiaro se abbia ottenuto la maggioranza dei seggi nel parlamento di Edimburgo e se possa quindi governare da solo. Che l’Snp debba cercare il supporto dei Verdi scozzesi, reduci da un buon risultato generale e dalla conquista del loro primo collegio elettorale (Edimburgo Centrale), sembra al momento piuttosto probabile.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - In Scozia la sorpresa non è la vittoria dell’Snp, ma il boom di Reform Uk

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