Elezioni locali Gb sconfitta del Labour e boom di Reform Uk

Alle recenti elezioni locali nel Regno Unito, il Partito Labour ha subito una sconfitta, mentre il movimento di destra Reform Uk, guidato da Nigel Farage, ha registrato un incremento significativo dei consensi. I risultati hanno evidenziato un cambiamento nelle preferenze degli elettori, con la destra che ha ottenuto risultati superiori rispetto alle elezioni precedenti. La vittoria di Reform Uk ha coinvolto diverse aree del paese, segnando un rialzo per il partito di estrema destra.

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Sconfitta per il Labour del premier Keir Starmer e boom della destra trumpiana di Reform Uk di Nigel Farage alle elezioni locali britanniche. Lo dicono i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i Conservatori, mentre guadagnano seggi – seppure più marginalmente rispetto a Farage – sia i centristi Liberaldemocratici, sia i Verdi del cosiddetto “ecopopulista” Zack Polanski (sinistra radicale). I risultati su Scozia e Galles sono attesi più tardi. Il premier ha riconosciuto la sconfitta: «Non ho intenzione di sottrarmi a questi problemi e a queste sfide.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Elezioni locali Regno Unito, crollano Labour e Conservatori: avanza Reform UK di FarageLa più grande tornata amministrativa britannica dal ritorno del Labour a Downing Street mette in difficoltà Keir Starmer e conferma la crescita del... Regno Unito, batosta per i Labour alle elezioni locali: avanza Reform UK di Nigel FarageI risultati parziali delle elezioni locali in Inghilterra mostrano pesanti perdite per il Partito Laburista di governo del primo ministro Keir... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Elezioni locali, al voto per punire il Labour di Keir Starmer. Elezioni locali in Gb, Starmer: Risultato molto pesante, ma il governo va avantiPrimi dati parziali dello spoglio delle elezioni locali nel Regno Unito dopo la giornata di voto che ha coinvolto circa metà della popolazione. Il Labour del premier Keir Starmer perde circa metà dei ... tg24.sky.it Elezioni locali in Gran Bretagna, laburisti dimezzati e Farage primoBatosta per Keir Starmer alle amministrative. Reform Uk, la destra anti-immigrazione, esce vincitrice. Il partito del premier avrebbe perso finora 252 seggi ... avvenire.it