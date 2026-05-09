Nelle ultime ore, tre persone sono state arrestate con l'accusa di aver messo a segno furti in diverse ville isolate, tra cui alcune nella provincia dello spezzino. La banda, specializzata in tecniche di scasso acrobatiche, aveva preso di mira abitazioni situate in zone lontane da punti di vigilanza. Le indagini hanno portato alla conclusione delle operazioni, con il sequestro di alcuni strumenti utilizzati durante i colpi.

Si è chiuso il cerchio sulla banda dei ladri acrobati. Un terzetto specializzato in furti nelle abitazioni, in particolare nelle villette isolate e lontane da occhi indiscreti, che aveva colpito anche nello spezzino. Oltre a denaro e oro, stimato in oltre 80 mila euro, erano riusciti a rubare anche una collezione di monete rare. Due componenti della banda erano già stati arrestati e espulsi dal territorio italiano ieri è toccato al terzo. Il quarantenne di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Sestri Levante ritenuto responsabile di almeno una ventina di furti in varie zone del levante ligure.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In manette il ladro acrobata. Sgominata la banda specializzata in furti dentro alle ville isolate

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