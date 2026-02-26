Carlo Conti non si scusa per il ‘mamma d'oro' a Lollobrigida | Sono stato cresciuto solo da una donna

Durante la seconda serata di Sanremo 2026, un conduttore ha commentato l’esperienza di una giovane atleta olimpica, riferendosi alla madre con un’espressione che ha suscitato reazioni. L’uomo ha spiegato di non aver voluto mancare di rispetto e ha sottolineato il legame speciale con la figura materna nella propria crescita. La discussione continua a far discutere tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Carlo Conti non si è scusato con l'atleta olimpica Francesca Lollobrigida per averla definita una 'mamma d'oro' non appena salita sul palco dell'Ariston, durante la seconda serata di Sanremo 2026: "Non sapevo di questa polemica, sono stato cresciuto da una donna, figurati se non le rispetto".