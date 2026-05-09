Una tendenza insolita sta emergendo tra i giovani, che scelgono di frequentare le discoteche già di mattina, alle 11, senza consumare alcol. In queste occasioni, si vedono principalmente leggings, scarpe da corsa e smoothie proteici, al posto di luci soffuse e drink alcolici. Questa nuova modalità di intrattenimento si sta diffondendo, riscuotendo anche l’approvazione dei genitori.

Entrare in discoteca alle 11 del mattino può sembrare strano, soprattutto se invece di cocktail, luci soffuse e serate infinite si trovano leggings, scarpe da corsa e smoothie proteici. Eppure è proprio questo il nuovo fenomeno che sta conquistando sempre più giovani in Europa. A Madrid, circa 700 persone si sono ritrovate al Fitz, uno dei locali più frequentati della capitale spagnola, per partecipare a una festa completamente diversa dal solito: niente alcol, niente nottata fino all’alba, ma attività fisica, musica e benessere. In sostanza, un wellness party. Precisiamo che il Fitz è conosciuto soprattutto come locale della movida notturna...🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - In discoteca alle 11 del mattino: la nuova moda senza alcol conquista i giovani (e i genitori ringraziano)

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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