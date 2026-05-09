Immissioni in ruolo 2026 da concorso docenti | qual è l’iter? Dalle graduatorie alla convocazione alla scelta della sede alla presa di servizio

Recentemente, una docente ha illustrato sui social il percorso previsto per le immissioni in ruolo dei docenti provenienti dai concorsi PNRR previsti per il 2026. Il procedimento si articola in diverse tappe, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie, passando per la convocazione, la scelta della sede e infine la presa di servizio. Questa sequenza descrive i passaggi ufficiali che i docenti devono seguire per entrare in ruolo.

In un recente reel Instagram, la Prof.ssa Sonia Cannas spiega l’iter che si seguirà per le immissioni in ruolo per i docenti che superano le prove dei concorsi PNRR: il procedimento comprendere varie fasi, dalla pubblicazione delle graduatorie fino alla presa di servizio. L’ordine di assunzione dalle procedure concorsuali che si sono succedute in questi ultimi anni è il seguente: idonei PNRR1, PNRR2, PNRR3, ordinario 2020, straordinario 2020, elenchi regionali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Immissioni in ruolo docenti 2026/27: da quali graduatorie e quali percentuali [LO SPECIALE]Le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 202627 concludono il piano di assunzione PNRR con il nuovo sistema di reclutamento e hanno l’ambizione di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Immissioni in ruolo docenti 2026, ecco consistenza graduatorie. Utile per gli elenchi regionali [COMPLETO]; Assunzioni in ruolo Docenti 2026/2027, candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali: ecco l'ELENCO COMPLETO anche ai fini degli elenchi regionali; Immissioni in ruolo 2026/2027: novità tra contingenti ed elenchi regionali.

Scuola ed immissioni in ruolo: la guida definitiva ai nuovi elenchi regionali 2026La guida definitiva ai nuovi elenchi regionali 2026, il nostro legale chiarisce i vari passaggi per le immissioni in ruolo ... informazionescuola.it

Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decretoI concorsi si intendono superati se nella prova orale (o nella media di prova pratica + orale) è stato raggiunto il voto minimo di almeno 70/100, oppure nel caso del concorso straordinario 2020 il vot ... flcgil.it

Pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il prossimo biennio relative alle immissioni in ruolo e alle supplenze del personale docente. #Personale #Supplenze x.com