Illegittimi i turni di lavoro in carcere di oltre sei ore

Recentemente, è stato stabilito che i turni di lavoro di oltre sei ore nelle carceri sono illegittimi. Questi turni, pochi e mal organizzati, sono spesso caratterizzati da condizioni di stress elevato. La situazione contribuisce a rendere gli ambienti penitenziari meno umani e più insicuri. La questione è stata sollevata in ambito legale, evidenziando le carenze nella gestione delle attività lavorative all’interno delle strutture detentive.

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