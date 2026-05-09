Illegittimi i turni di lavoro in carcere di oltre sei ore
Recentemente, è stato stabilito che i turni di lavoro di oltre sei ore nelle carceri sono illegittimi. Questi turni, pochi e mal organizzati, sono spesso caratterizzati da condizioni di stress elevato. La situazione contribuisce a rendere gli ambienti penitenziari meno umani e più insicuri. La questione è stata sollevata in ambito legale, evidenziando le carenze nella gestione delle attività lavorative all’interno delle strutture detentive.
Polizia penitenziaria Una sentenza della corte d'Appello dell'Aquila boccia gli orari di servizio imposti dal Dap agli agenti. Polizia penitenziaria Una sentenza della corte d'Appello dell'Aquila boccia gli orari di servizio imposti dal Dap agli agenti. Sono pochi, male organizzati e sottoposti a turni stressanti. Ed è uno dei motivi che concorrono a rendere le carceri un luogo disumano e insicuro. In Sicilia tutte le sigle sindacali della polizia penitenziaria hanno proclamato lo stato di agitazione contro l’assegnazione di «sole 77 unità destinate alla regione degli agenti usciti dal 186° corso». Mentre a L’Aquila la Corte d’Appello della sezione Lavoro ha dichiarato «assolutamente illegittima» la «predisposizione di turni di lavoro di durata eccedente le sei ore giornaliere».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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