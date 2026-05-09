Durante la puntata del GF VIP 2026, la conduttrice si è presentata con un nuovo abbinamento di colori, aggiungendo il marrone alle sue scelte stilistiche, già composte da bianco e nero. Questa novità ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, che hanno osservato il cambio di tono nel suo look. La scelta del colore è stata molto discussa sui social e nelle conversazioni tra gli spettatori.

Dopo anni di look iconici giocati soprattutto sulle intramontabili tonalità del bianco e del nero, Ilary Blasi sorprende il pubblico del GF Vip 2026 con una nuova ossessione fashion: il marrone. Elegante, sofisticato e incredibilmente versatile, il colore è diventato protagonista assoluto del guardaroba della conduttrice in questa edizione del reality. Puntata dopo puntata, Ilary ha scelto abiti dalle sfumature cioccolato, moka, nocciola e cacao, confermando come il marrone sia ormai il suo “terzo colore del cuore”. Una scelta stilistica che segna un’evoluzione precisa: meno contrasti netti e più nuance calde, sensuali e raffinate. Tra abiti...🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ilary Blasi incorona il marrone al GF VIP 2026: il terzo colore del suo stile dopo bianco e nero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Riso in bianco, pesce, yoga e pesetti: così Ilary Blasi si è preparata per il GF VipQuando si prepara a tornare alla conduzione del Grande Fratello VIP, Ilary Blasi sa che la sfida è prima di tutto fisica.