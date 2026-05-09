Ilary Blasi incorona il marrone al GF VIP 2026 | il terzo colore del suo stile dopo bianco e nero

Da 361magazine.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata del GF VIP 2026, la conduttrice si è presentata con un nuovo abbinamento di colori, aggiungendo il marrone alle sue scelte stilistiche, già composte da bianco e nero. Questa novità ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, che hanno osservato il cambio di tono nel suo look. La scelta del colore è stata molto discussa sui social e nelle conversazioni tra gli spettatori.

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Dopo anni di look iconici giocati soprattutto sulle intramontabili tonalità del bianco e del nero, Ilary Blasi sorprende il pubblico del GF Vip 2026 con una nuova ossessione fashion: il marrone. Elegante, sofisticato e incredibilmente versatile, il colore è diventato protagonista assoluto del guardaroba della conduttrice in questa edizione del reality. Puntata dopo puntata, Ilary ha scelto abiti dalle sfumature cioccolato, moka, nocciola e cacao, confermando come il marrone sia ormai il suo “terzo colore del cuore”. Una scelta stilistica che segna un’evoluzione precisa: meno contrasti netti e più nuance calde, sensuali e raffinate. Tra abiti...🔗 Leggi su 361magazine.com

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