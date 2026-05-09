Il sindaco di Ascoli appoggia il ricorso dei 29 Comuni l?ira di Acquaroli e di Roma | Ti metti contro il Governo?

Il sindaco di Ascoli ha annunciato il sostegno al ricorso presentato da 29 Comuni contro una decisione del governo. La posizione ha suscitato reazioni di dissenso da parte del governatore della regione e di rappresentanti a livello nazionale, che hanno espresso scontento per il rifiuto di collaborare. Tra le sorprese, la partecipazione di un esponente di spicco della stessa giunta regionale, che si è schierato contro le aspettative del suo stesso alleato politico.

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Tu quoque, Marco, fili mi. Di tutti quelli da cui poteva aspettarsi uno sgambetto (anche se involontario), il governatore Acquaroli non aveva messo in conto Fioravanti, uno dei suoi uomini più fidati. Quando è stato confermato per il bis in Regione il 29 settembre, in quella sede elettorale piena di supporters ha cercato proprio il sindaco di Ascoli per corrergli incontro ed abbracciarlo. Una stima reciproca di lunga data, una militanza fianco a fianco in Fratelli d’Italia. «Marco è il sindaco più pop della nazione», dice Acquaroli di lui. «Grazie a Francesco le Marche sono ripartite», la corrispondenza di amorosi sensi che arriva da Fioravanti.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Il sindaco di Ascoli appoggia il ricorso dei 29 Comuni, l?ira di Acquaroli (e di Roma): «Ti metti contro il Governo?» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate 29 comuni sfidano il Governo: ricorso al Tar per salvareUna mobilitazione senza precedenti vede 29 comuni marchigiani, tra cui Cupramontana e Staffolo, pronti a sfidare il Governo al Tar per difendere lo... Leggi anche: Comuni montani, vertice a Roma. Acquaroli in pressing su Calderoli. Il Ministro apre alla revisione e rassicura: «Molti dei benefici restano» Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il sindaco di Ascoli appoggia il ricorso dei 29 Comuni, l’ira di Acquaroli (e di Roma): Ti metti contro il Governo?; Centri estivi, dal Comune di Ascoli tre avvisi pubblici a sostegno delle famiglie; Città Italiana dei Giovani, Catania passa il testimone ad Ascoli: oggi il passaggio di consegne; Pasticcio Comuni montani ad Ascoli, Polini su Fioravanti: Ma quale solidarietà, poteva votare contro. Il sindaco di Ascoli appoggia il ricorso dei 29 comuni, l’ira di Acquaroli (e di Roma): «Ti metti contro il governo?»Tu quoque, Marco, fili mi. Di tutti quelli da cui poteva aspettarsi uno sgambetto (anche se involontario), il governatore Acquaroli non aveva messo in ... msn.com Il Comune di Ascoli si costituisce in giudizio sulla vicenda del nuovo elenco dei Comuni montaniPer rispetto e solidarietà nei confronti di quei Comuni che, nonostante fossero inclusi nel precedente elenco, risultano oggi esclusi ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti ... picenooggi.it #VisPesaro vicina ai primi due acquisti per la prossima stagione: il centrale classe 2007 Mattia #Mirri (Reggiana) e l’ala sinistra classe 2005 Mattia Sardo (Atletico Ascoli). #calciomercato x.com