Il sindacato Sei Confimpresa si allarga | arriva una nuova sede a Mesagne

Il sindacato Sei Confimpresa ha inaugurato una nuova sede a Mesagne, in provincia di Brindisi. L'edificio si trova in via Reali di Bulgaria 99, all’interno dell’ex Convento dei Cappuccini. Questa apertura si aggiunge alle altre sedi già presenti nella regione, rafforzando la presenza dell’organizzazione nel territorio. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e membri del sindacato.

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