Il ringraziamento a Neurochirurgia della cantante Giorgia è motivo di orgoglio per tutta l’Umbria

La cantante Giorgia ha espresso pubblicamente il suo ringraziamento al personale della Neurochirurgia dell’ospedale di Perugia. La sua gratitudine è stata condivisa come un momento di orgoglio per tutta l’Umbria, evidenziando il riconoscimento per le competenze e l’impegno degli operatori sanitari della struttura. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, sottolineando l’importanza dell’eccellenza della sanità regionale.

“Il ringraziamento rivolto dalla cantante Giorgia al personale della Neurochirurgia dell’Ospedale di Perugia è motivo di orgoglio per tutta l’Umbria e testimonia il valore e l’eccellenza della nostra sanità regionale”. A parlare così è la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Giorgia canta “Come Saprei” e riceve la standing ovation del Forum di Milano | RDSnews

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