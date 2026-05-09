L’Italia del baseball si prepara a vivere un nuovo capitolo con il 'Classic' 2026, un evento che promette di lasciare il segno nella storia dello sport. Con questa manifestazione, il paese si avvicina a uno dei momenti più importanti, segnato dalla partecipazione di squadre internazionali e dalla possibilità di raggiungere traguardi mai ottenuti prima. La competizione si svolgerà in diverse città e coinvolgerà atleti provenienti da tutto il mondo.

Esistono, nella storia di ogni sport, momenti segnanti: prime volte, successi di particolare rilievo, tornei nei quali si realizza il miglior risultato di sempre. Per l’Italia del baseball, tutto questo – ma proprio tutto – è avvenuto a marzo 2026, in occasione della partecipazione alla sesta edizione del World Baseball Classic, raccontata in "Expect everything" – il motto del Classic, rivelatosi azzeccatissimo – dalle foto di Corrado Benedetti e dai testi di Lorenzo Longhi, che hanno fatto parte della delegazione azzurra negli Stati Uniti. Dal primo incontro della squadra con il manager Francisco Cervelli alla semifinale con il Venezuela,...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - IL RACCONTO. L’Italia del baseball e l’incredibile avventura del ’Classic’ 2026

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

LIVE Italia-Brasile, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: inizia l’avventura degli azzurri!Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026.

Leggi anche: Italia nella storia del baseball: Portorico battuto 8-6, azzurri in semifinale al World Baseball Classic

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Banca d’Italia, un racconto in prima persona lungo 40 anni; Enrico Vanzina all'Università di Foggia racconta l’Italia della commedia tra memoria, costume e cinema popolare; Giro d’Italia 2026, Formia torna protagonista dopo 52 anni: presentata la 7ª tappa Formia–Blockhaus.; Il Corriere racconta l'Italia, il video della tappa di Bologna: la storia del giornale e l'abbraccio con i lettori al cinema Modernissimo.

L’Italia che cresce attraverso il racconto dei luoghiUn programma nazionale sostiene iniziative capaci di attivare comunità e generare impatto duraturo nei territori. iltitolo.it

«Wine List Italia on Tour» a Roma: i migliori sommelier e il racconto contemporaneo del vinoIl 4 maggio a Palazzo Ripetta una giornata tra convegno e Grand Tasting con 50 professionisti della sala e 300 etichette in degustazione. Il 5 maggio il Premio Eccellenza della Sala Italiana ... roma.corriere.it

Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar-Burgas, e vestirà la maglia rosa. Il corridore francese si è imposto in volata nella prima delle tre frazioni bulgare, davanti a Tobias Lund Andresen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi-caduta c x.com