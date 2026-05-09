IL RACCONTO L’Italia del baseball e l’incredibile avventura del ’Classic’ 2026
L’Italia del baseball si prepara a vivere un nuovo capitolo con il 'Classic' 2026, un evento che promette di lasciare il segno nella storia dello sport. Con questa manifestazione, il paese si avvicina a uno dei momenti più importanti, segnato dalla partecipazione di squadre internazionali e dalla possibilità di raggiungere traguardi mai ottenuti prima. La competizione si svolgerà in diverse città e coinvolgerà atleti provenienti da tutto il mondo.
Esistono, nella storia di ogni sport, momenti segnanti: prime volte, successi di particolare rilievo, tornei nei quali si realizza il miglior risultato di sempre. Per l’Italia del baseball, tutto questo – ma proprio tutto – è avvenuto a marzo 2026, in occasione della partecipazione alla sesta edizione del World Baseball Classic, raccontata in "Expect everything" – il motto del Classic, rivelatosi azzeccatissimo – dalle foto di Corrado Benedetti e dai testi di Lorenzo Longhi, che hanno fatto parte della delegazione azzurra negli Stati Uniti. Dal primo incontro della squadra con il manager Francisco Cervelli alla semifinale con il Venezuela,...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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