Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 15 maggio | Cesare torna a Milano

Nelle puntate dal 11 al 15 maggio de Il Paradiso delle Signore, Cesare fa ritorno a Milano e si trova coinvolto in una situazione complicata. Johnny lo assiste nel gestire questa fase difficile, mentre i personaggi della serie affrontano le conseguenze di questi eventi. La narrazione si concentra sui rapporti tra i protagonisti e sulle dinamiche che si sviluppano nel contesto della storia.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dall’11 al 15 maggio. Cesare torna a Milano e viene aiutato da Johnny in una situazione complicata. Rebecca è molto preoccupata per la scomparsa di Cesare e si rivolge a Irene, che nel frattempo è tornata a Milano tormentata dai sensi di colpa. Intanto Odile riceve suggerimenti preziosi da Matteo e Marcello per sviluppare la nuova collezione della Galleria Milano Moda. Dopo una lunga riflessione, Mirella decide di presentare Michelino a Luigi, mentre Marcello riceve una chiamata inattesa da Rosa, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Il ritrovamento della giacca di Cesare nei Navigli fa temere il peggio, ma Irene, incoraggiata anche da Johnny, è determinata a trovarlo e accetta l’idea di Rebecca di lanciare un appello radiofonico.🔗 Leggi su 2anews.it

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Il Paradiso delle Signore anticipazioni 11-15 maggio: Cesare torna e nasconde un segreto pericoloso

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