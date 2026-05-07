Nella settimana dall’11 al 15 maggio, le puntate de Il Paradiso delle Signore mostreranno il personaggio di Cesare che scompare dopo aver lasciato l’altare, mentre Irene si preoccupa per questa sua assenza improvvisa. La trama si sviluppa attraverso le vicende dei protagonisti, con il focus sulla reazione di Irene e sui risvolti legati alla scomparsa di Cesare. La narrazione si concentra sugli sviluppi di questa intricata situazione.

Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dall’11 al 15 maggio? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese sta per concludere anche il suo decimo capitolo, ma prima che cali la parola “fine” promette di regalare ancora molti colpi di scena ai suoi fans. Scopriamo insieme cosa ci attende. Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 15 maggio. Rebecca è molto preoccupata per la scomparsa di Cesare e si confida con Irene, che nel frattempo è tornata a Milano tormentata dai sensi di colpa. Il ritrovamento della giacca di Cesare ai Navigli fa temere il peggio, ma Irene – incoraggiata anche da Johnny – è decisa a trovarlo e accetta la proposta di Rebecca di lanciare un appello alla radio.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Paradiso delle signore, anticipazioni dall’11 al 15 maggio: Cesare scompare dopo l’addio sull’altare, Irene preoccupata

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