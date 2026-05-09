La visita di Marco Rubio a Roma si è conclusa senza risultati concreti o annunci ufficiali. Nessun accordo o impegno è stato annunciato, e l'incontro non ha prodotto iniziative rilevanti. La presenza del senatore statunitense non ha comportato modifiche nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti, né ha portato a novità di rilievo per la politica italiana. La visita si può riassumere come un momento di passaggio senza effetti visibili.

Niente di nuovo sul fronte occidentale: la visita di Marco Rubio non sembra aver ricucit alcunché con Roma. Per la semplice ragione che in questa fase agli Stati Uniti dell’Italia interessa poco o nulla, e non è certo Giorgia Meloni a fargli cambiare idea. Un faccia a faccia che non è servito a niente. La premier lo ha definito «un incontro franco e costruttivo», che era la classica formula degli incontri tra partiti comunisti in lotta tra di loro. Il fatto è che la presidente del Consiglio ha subito i durissimi colpi del caporione della Casa Bianca ed è ancora ammaccata, e forse anche sollevata, ma certamente incapace di imbastire una reazione.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il nulla della visita romana di Rubio è la conferma dell’irrilevanza italiana

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